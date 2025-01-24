Восьмимесячный ребенок получил 40% ожогов из-за электрочайника в Осиповичах

В Осиповичах восьмимесячный ребенок получил ожоги 40% тела. Подробности сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.
Несчастный случай произошел в районном центре. Из больницы в МЧС сообщили о госпитализации восьмимесячного малыша. Установлено, что ожоги 40% тела ребенок получил 23 января у себя дома. Малыш опрокинул на себя электрочайник с горячей водой, который стоял на столе.
— Ребенок был госпитализирован в Осиповичскую центральную районную больницу, — прокомментировали в МЧС.
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