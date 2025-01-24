Восьмимесячный ребенок получил 40% ожогов из-за электрочайника в Осиповичах

Несчастный случай произошел в районном центре. Из больницы в МЧС сообщили о госпитализации восьмимесячного малыша. Установлено, что ожоги 40% тела ребенок получил 23 января у себя дома. Малыш опрокинул на себя электрочайник с горячей водой, который стоял на столе.