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Восьмимесячный ребенок получил 40% ожогов из-за электрочайника в Осиповичах

Восьмимесячный ребенок опрокинул на себя электрочайник с кипятком в Осиповичах.

Источник: Комсомольская правда

В Осиповичах восьмимесячный ребенок получил ожоги 40% тела. Подробности сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Несчастный случай произошел в районном центре. Из больницы в МЧС сообщили о госпитализации восьмимесячного малыша. Установлено, что ожоги 40% тела ребенок получил 23 января у себя дома. Малыш опрокинул на себя электрочайник с горячей водой, который стоял на столе.

— Ребенок был госпитализирован в Осиповичскую центральную районную больницу, — прокомментировали в МЧС.

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