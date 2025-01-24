170 БПЛА выявили казаки на постах воздушного наблюдения в Ростовской области

Казаки-дружинники на постах воздушного наблюдения в Ростовской области с ноября заметили в небе 170 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил заместитель губернатора, атаман Всевеликого войска Донского Сергей Бодряков.
— С ноября 2024 года казаки оперативно передают данные о направлении и характере целей. За это время выявили более 170 БПЛА, движущихся к населенным пунктам, — сказал Сергей Бодряков.
Чиновник уточнил, что донские казаки дежурят на 26 оборудованных постах с приборами связи и ночного видения. Такие пункты находятся в 18 муниципальных образованиях региона. Всего на Дону насчитывается более 1,1 тысячи казаков-дружинников.
Напомним, ранее врио губернатора региона Юрий Слюсарь потребовал подготовить предложения по повышению зарплаты казачьим дружинникам.