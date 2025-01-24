Екатеринбуржцы пожаловались на автобусы-призраки

ЕАН сообщал, что 1 февраля в Екатеринбурге автобусы и трамваи начнут работать по новой системе брутто-контрактов. Теперь выручка от билетов пойдет в бюджет города, а транспортным компаниям начнут платить за количество пройденных километров, а не за число перевезенных пассажиров. Благодаря этому автобусы станут ходить чаще, а водители перестанут устраивать гонки на улицах и биться за пассажиров. Контролировать работу перевозчиков будет именно ЦУП.