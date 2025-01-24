Екатеринбуржцы пожаловались на автобусы-призраки

По словам горожан, и в будни, и в выходные на линию выходят по две единицы транспорта на каждом из маршрутов. Поэтому воспользоваться ими очень сложно, так как оба маршрута длинные. В администрации города заявили, что знают о проблема.
«В рамках набора персонала по мере возможности будем исправлять ситуацию, увеличивать количество подвижного состава на линии», — заявил замдиректора департамента по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Николай Вахлов.
ЕАН сообщал, что 1 февраля в Екатеринбурге автобусы и трамваи начнут работать по новой системе брутто-контрактов. Теперь выручка от билетов пойдет в бюджет города, а транспортным компаниям начнут платить за количество пройденных километров, а не за число перевезенных пассажиров. Благодаря этому автобусы станут ходить чаще, а водители перестанут устраивать гонки на улицах и биться за пассажиров. Контролировать работу перевозчиков будет именно ЦУП.