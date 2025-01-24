Воронежцы встревожились, заметив огонь на крыше цирка

Днем 24 января воронежцы заметили огонь на крыше цирка, который сейчас находится на реконструкции. Горожане забеспокоились, что пожар уничтожит здание.
Однако тревога оказалась беспочвенной. Как пояснили в региональном ГУ МЧС, на крыше цирка в рамках ремонта проводятся работы с битумом, который разогревают с помощью газовой горелки. А пожара на крыше нет.
Спасатели уточнили, что эти работы осуществляются уже не первый день и продолжатся в ближайшее время. Поэтому горожан, которые вновь заметят огонь и дым, просят не беспокоиться.