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Воронежцы встревожились, заметив огонь на крыше цирка

Работы с битумом на кровле здания напугали очевидцев.

Источник: РИА "Новости"

Днем 24 января воронежцы заметили огонь на крыше цирка, который сейчас находится на реконструкции. Горожане забеспокоились, что пожар уничтожит здание.

Однако тревога оказалась беспочвенной. Как пояснили в региональном ГУ МЧС, на крыше цирка в рамках ремонта проводятся работы с битумом, который разогревают с помощью газовой горелки. А пожара на крыше нет.

Спасатели уточнили, что эти работы осуществляются уже не первый день и продолжатся в ближайшее время. Поэтому горожан, которые вновь заметят огонь и дым, просят не беспокоиться.

МЧС