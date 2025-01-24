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Каток на площади 1905 года в Екатеринбурге проработает до марта

До 9 марта будет открыт каток на площади 1905 года.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге каток на площади 1905 года закроют в марте. Он проработает до девятого числа. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в личном Telegram-канале.

Решение о работе катка до весны было принято в связи с большим спросом горожан и туристов. Локация в центре города пользуется большой популярностью.

— Посетителей особенно радует праздничное и уютное оформление, музыкальное сопровождение и бесплатные мастер-классы. Приняли решение продлить работу катка до 9 марта, — рассказал градоначальник Алексей Орлов.

По словам градоначальника, с момента открытия катка его посетили 55 тысяч человек. Также глава города посоветовал свердловчанам посетить площадку вместе с друзьями и семьей.

Открылся каток 21 декабря. В среднем его за день посещают около трех тысяч человек.

туризм и отдых