Каток на площади 1905 года в Екатеринбурге проработает до марта

В Екатеринбурге каток на площади 1905 года закроют в марте. Он проработает до девятого числа. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в личном Telegram-канале.
Решение о работе катка до весны было принято в связи с большим спросом горожан и туристов. Локация в центре города пользуется большой популярностью.
— Посетителей особенно радует праздничное и уютное оформление, музыкальное сопровождение и бесплатные мастер-классы. Приняли решение продлить работу катка до 9 марта, — рассказал градоначальник Алексей Орлов.
По словам градоначальника, с момента открытия катка его посетили 55 тысяч человек. Также глава города посоветовал свердловчанам посетить площадку вместе с друзьями и семьей.
Открылся каток 21 декабря. В среднем его за день посещают около трех тысяч человек.