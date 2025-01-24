Под Омском в Иртыше снова обнаружили высокую концентрацию ртути

Отметим, что это уже далеко не первый случай локального загрязнения Иртыша ядовитым веществом. В октябре прошлого года в районе Берегового ПДК ртути была превышена еще сильнее. В январе 2024 ртуть находили в пробах с постов наблюдения в том же Береговом и в Татарке. В феврале — в Береговом и Новой станице. В апреле — в пробах воды, взятой выше города Калачинска, а в начале сентября снова в Татарке.