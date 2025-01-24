Под Омском в Иртыше снова обнаружили высокую концентрацию ртути

Обь-Иртышское УГМС опубликовало на своем сайте данные мониторинга иртышской воды. Дважды за 9 января на контрольных постах в пробах фиксировалось превышение предельно допустимых концентраций ртути. Первое зарегистрировано около поселка Береговой — 0,038 мкг/л ртути. Второе — возле Новой Станицы, там концентрация ртути достигла уже 0,043 мкг/л ртути. Оба значения оцениваются как высокий уровень загрязнения.
Отметим, что это уже далеко не первый случай локального загрязнения Иртыша ядовитым веществом. В октябре прошлого года в районе Берегового ПДК ртути была превышена еще сильнее. В январе 2024 ртуть находили в пробах с постов наблюдения в том же Береговом и в Татарке. В феврале — в Береговом и Новой станице. В апреле — в пробах воды, взятой выше города Калачинска, а в начале сентября снова в Татарке.
Во всех этих случаях причины появления ртути в воде никто не объяснил.