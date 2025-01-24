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Второй энергоблок БелАЭС включен в работу после проверки срабатывания датчика

Второй энергоблок БелАЭС включили в работу 24 января.

Источник: Комсомольская правда

На Белорусской атомной электростанции сообщили 24 января о включении в работу второго энергоблока станции.

Ранее мы писали, что второй энергоблок БелАЭС был отключен от сети после срабатывания датчика.

Сейчас стало известно, что второй энергоблок Белорусской АЭС уже включен в работу.

Как уточнила пресс-служба атомной станции, на данный момент на втором энергоблоке БелАЭС закончился комплекс работ по диагностике датчиков обеспечивающих систем.

— После подтверждения всех параметров безопасности блок включен в работу, — прокомментировали в пресс-службе БелАЭС.

Недавно президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что убежден, что Беларусь должна строить вторую АЭС.

Также недавно Лукашенко заявил, что обсудит с Путиным строительство второй АЭС в Беларуси.

В Минэнерго прокомментировали, что решение о строительстве второй АЭС в Беларуси будет принято в 2025 году.