Второй энергоблок БелАЭС включен в работу после проверки срабатывания датчика

На Белорусской атомной электростанции сообщили 24 января о включении в работу второго энергоблока станции.
Ранее мы писали, что второй энергоблок БелАЭС был отключен от сети после срабатывания датчика.
Сейчас стало известно, что второй энергоблок Белорусской АЭС уже включен в работу.
Как уточнила пресс-служба атомной станции, на данный момент на втором энергоблоке БелАЭС закончился комплекс работ по диагностике датчиков обеспечивающих систем.
— После подтверждения всех параметров безопасности блок включен в работу, — прокомментировали в пресс-службе БелАЭС.
Недавно президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что убежден, что Беларусь должна строить вторую АЭС.
Также недавно Лукашенко заявил, что обсудит с Путиным строительство второй АЭС в Беларуси.
В Минэнерго прокомментировали, что решение о строительстве второй АЭС в Беларуси будет принято в 2025 году.