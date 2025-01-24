237 памятников Великой Победы восстановили в Иркутской области в 2024 году

В Иркутской области за 2024 год восстановили 237 памятников, посвященных победе в Великой Отечественной войне. Как сообщили в Минкульте региона, работы провели на мемориалах в 42 районах региона. На эти цели было направлено 159,6 миллиона рублей. Больше всего памятников обновили в Аларском и Куйтунском районах, следом по количеству отреставрированных мемориалов идут Нижнеудинский, Усть-Удинский и Заларинский районы.