237 памятников Великой Победы восстановили в Иркутской области в 2024 году

В Иркутской области за 2024 год восстановили 237 памятников, посвященных победе в Великой Отечественной войне. Как сообщили в Минкульте региона, работы провели на мемориалах в 42 районах региона. На эти цели было направлено 159,6 миллиона рублей. Больше всего памятников обновили в Аларском и Куйтунском районах, следом по количеству отреставрированных мемориалов идут Нижнеудинский, Усть-Удинский и Заларинский районы.
— Работы включали сохранение и благоустройство памятников, стел, мемориальных досок и общественных пространств — парков славы, аллей героев. Их привели в порядок, отремонтировали, установили малые архитектурные формы, провели или заменили освещение, сделали ландшафтный дизайн, — отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.
В Баяндаевском, Качугском, Нижнеилимском, и Чунском районах обновили от одного до двух крупных объектов. В Братске работы прошли на четырех мемориальных комплексах. Два памятника восстановили в Усть-Илимске. Там обновили плитку на тротуаре, облагородили сквер, восстановили звезды на Памятном знаке и провели еще ряд других работ. В областном центре завершился ремонт мемориала «Вечный огонь Славы».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что военнослужащий из Осинского района погиб на СВО. У мужчины осталось пятеро детей.