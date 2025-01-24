ОНПЗ поддержал хоккейный матч студентов гуманитарного и технического профиля

На площадке ледового дворца имени Евгения Шастина в рамках проекта «Хоккей для всех» встретились лучшие игроки омских учебных заведений. Команды разделили по профилю: на сборную студентов гуманитарных специальностей и «технарей». В упорной борьбе победу одержали студенты, представлявшие точные науки.
Матч прошел при поддержке ОНПЗ, Министерства спорта Омской области и региональной Федерации хоккея. Главная задача — создать условия для организации доступного и массового спорта, в том числе и в отдаленных селах. А студенческий спорт к тому же развивает такие навыки как командный дух, азарт, здоровую конкуренцию и позволяет молодежи поддерживать правильный образ жизни в будущем. Все эти качества помогут ребятам в будущей взрослой жизни и профессиональной карьере.
«Все большее количество омичей активно занимаются спортом. Омский НПЗ эти стремления поддерживает. Благодаря проекту “Хоккей для всех” у любительских команд региона есть возможность помериться силами. Спортивное соперничество подстегивает молодежь, формирует желание развивать и совершенствовать свои навыки», — рассказал о проекте генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Благодаря программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть», ОПНЗ поддерживает желание молодежи заниматься спортом и умело совмещать любимое занятие с учебой.
«У студентов есть возможность заниматься любимым видом спорта и успешно совмещать это с учебой. Участие в турнирах способствует укреплению амбиций и поддержанию здорового образа жизни», — отметил декан факультета «Транспорта, нефти и газа» ОмГТУ Игорь Квасов.
Число участников проекта «Хоккей для всех» постоянно растет. Причем, хоккеем увлекаются не только юноши. В 2024 в Омской области прошел женский турнир «Космоомск», а также спортивные старты для девочек до 14 лет «Жемчужный конек». Юные победительницы будут представлять Омскую область на чемпионате «Золотая шайба».
«На матч собрались лучшие игроки омских учебных заведений. Проведение соревнований для студентов стало возможным благодаря поддержке ОНПЗ и программе социальных инвестиций “Родные города”. Это не просто игра, но еще и зрелищное шоу, которое поднимает престиж хоккея в нашем регионе», — рассказал о проекте президент Федерации хоккея Омской области Михаил Лавриков.
«Хоккей для всех» решает сразу несколько задач: проект помогает в развитии массового спорта, позволяет активно заниматься хоккеем людям разного возраста и социального статуса. Причем, не нужно быть профессиональным спортсменом, чтобы испытать свои силы. Это доказывает и число участников, сейчас их уже более десяти тысяч. Кроме того, Омск уже несколько лет подряд входит в число девяти регионов, где постоянно проводят городские чемпионаты студенческой хоккейной лиги (СХЛ).