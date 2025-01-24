ОНПЗ поддержал хоккейный матч студентов гуманитарного и технического профиля

«Хоккей для всех» решает сразу несколько задач: проект помогает в развитии массового спорта, позволяет активно заниматься хоккеем людям разного возраста и социального статуса. Причем, не нужно быть профессиональным спортсменом, чтобы испытать свои силы. Это доказывает и число участников, сейчас их уже более десяти тысяч. Кроме того, Омск уже несколько лет подряд входит в число девяти регионов, где постоянно проводят городские чемпионаты студенческой хоккейной лиги (СХЛ).