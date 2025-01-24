Центр Петербурга перекроют для автомобилей в День снятия блокады Ленинграда

Общественный транспорт тоже подкорректирует маршруты.
Как сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, с 19:00 до 23:59 27 января будет перекрыто движение по:
- Дворцовому мосту;
- Адмиралтейской набережной;
- Дворцовому проезду;
- Дворцовой набережной от Дворцового моста до Троицкого моста;
- Мошкову переулку;
- Миллионной улице от Дворцовой площади до Мошкова переулка;
- Невскому проспекту от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы;
- Адмиралтейскому проспекту от Дворцовой площади до Гороховой улицы;
- Биржевой площади.
Также весь день, начиная с полуночи, будет запрещено парковаться в Мошковом переулке, на участке Миллионной улицы от Мошкова переулка до Дворцовой площади и на Биржевой площади.
По данным «Горэлектротранса», с 19:00 до 23:59 закрывается и троллейбусное движение по Дворцовому мосту, Невскому проспекту от Дворцового проезда до Малой Морской и Адмиралтейскому проспекту. В связи с этим изменятся трассы троллейбусных маршрутов № 1, 7, 10, 11 и 17.