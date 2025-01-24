Центр Петербурга перекроют для автомобилей в День снятия блокады Ленинграда

По данным «Горэлектротранса», с 19:00 до 23:59 закрывается и троллейбусное движение по Дворцовому мосту, Невскому проспекту от Дворцового проезда до Малой Морской и Адмиралтейскому проспекту. В связи с этим изменятся трассы троллейбусных маршрутов № 1, 7, 10, 11 и 17.