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Центр Петербурга перекроют для автомобилей в День снятия блокады Ленинграда

Мероприятия, посвященные 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, изменят схему движения транспорта в центре Петербурга 27 января.

Источник: Комитет по транспорту Петербурга

Общественный транспорт тоже подкорректирует маршруты.

Как сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, с 19:00 до 23:59 27 января будет перекрыто движение по:

  • Дворцовому мосту;
  • Адмиралтейской набережной;
  • Дворцовому проезду;
  • Дворцовой набережной от Дворцового моста до Троицкого моста;
  • Мошкову переулку;
  • Миллионной улице от Дворцовой площади до Мошкова переулка;
  • Невскому проспекту от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы;
  • Адмиралтейскому проспекту от Дворцовой площади до Гороховой улицы;
  • Биржевой площади.

Также весь день, начиная с полуночи, будет запрещено парковаться в Мошковом переулке, на участке Миллионной улицы от Мошкова переулка до Дворцовой площади и на Биржевой площади.

По данным «Горэлектротранса», с 19:00 до 23:59 закрывается и троллейбусное движение по Дворцовому мосту, Невскому проспекту от Дворцового проезда до Малой Морской и Адмиралтейскому проспекту. В связи с этим изменятся трассы троллейбусных маршрутов № 1, 7, 10, 11 и 17.