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Овечкин забил и приблизился к Гретцки, а белорус Протас забросил двадцатый гол

Белорус Протас забросил в НХЛ, а гол Овечкина приблизил его к рекорду Гретцки.

Источник: Комсомольская правда

В очередном матче чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» всухую обыграл «Сиэтл Кракен» — 3:0, а Протас и Овечкин увеличили свой снайперский счет.

Белорусский нападающий Алексей Протас на 25-й минуте матча открыл счет, забросив свою 20-ю шайбу в сезоне. Белорус продолжает свою личную рекордную серию.

В сезоне у Протаса 40 (20+20) очков после 48 игр. Он второй бомбардир «Вашингтона» после Дилана Строума (46 очков).

Этен Франк увеличил преимущество «Вашингтона» — 2:0, а окончательную точку в матче поставил российский форвард Александр Овечкин, который поразил пустые ворота в концовке игры.

Это 22-я шайба Александра в сезоне и 875-я в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. До рекорда Уэйна Гретцки — 894 шайбы — осталось 19 голов.

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