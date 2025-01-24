Овечкин забил и приблизился к Гретцки, а белорус Протас забросил двадцатый гол

В очередном матче чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» всухую обыграл «Сиэтл Кракен» — 3:0, а Протас и Овечкин увеличили свой снайперский счет.
Белорусский нападающий Алексей Протас на 25-й минуте матча открыл счет, забросив свою 20-ю шайбу в сезоне. Белорус продолжает свою личную рекордную серию.
В сезоне у Протаса 40 (20+20) очков после 48 игр. Он второй бомбардир «Вашингтона» после Дилана Строума (46 очков).
Этен Франк увеличил преимущество «Вашингтона» — 2:0, а окончательную точку в матче поставил российский форвард Александр Овечкин, который поразил пустые ворота в концовке игры.
Это 22-я шайба Александра в сезоне и 875-я в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. До рекорда Уэйна Гретцки — 894 шайбы — осталось 19 голов.
Прочитайте, что произошло после победы белоруски Арины Соболенко над лучшей подругой Бадосой из Испании в полуфинале Australian Open: «Она будет ненавидеть меня».
А еще рассказали какие шансы на титул Australian Open и приз два миллиона долларов у белоруски Арины Соболенко и американки Мэдисон Киз, которые сойдутся в финале.