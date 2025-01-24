В Самарской области с 24 по 26 января пройдут масштабные дорожные рейды

В Самарской области пройдут масштабные целенаправленные рейды. Их проведут на дорогах региона в предстоящие выходные дни. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.
«С 24 по 26 января особое внимание будет уделено автомобилистам, допускающим управление транспортом в состоянии опьянения», — рассказали в ведомстве.
В рейдах будет задействовано максимальное количество личного состава ГАИ, в том числе руководство. Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения.
Госавтоинспекция просит граждан сообщать о водителях, нарушающих правила и создающих угрозу безопасности на дорогах.