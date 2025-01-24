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В Самарской области с 24 по 26 января пройдут масштабные дорожные рейды

На дорогах Самарской области в выходные дни увеличат количество патрулей ДПС.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области пройдут масштабные целенаправленные рейды. Их проведут на дорогах региона в предстоящие выходные дни. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

«С 24 по 26 января особое внимание будет уделено автомобилистам, допускающим управление транспортом в состоянии опьянения», — рассказали в ведомстве.

В рейдах будет задействовано максимальное количество личного состава ГАИ, в том числе руководство. Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения.

Госавтоинспекция просит граждан сообщать о водителях, нарушающих правила и создающих угрозу безопасности на дорогах.

ГИБДД