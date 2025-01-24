Депутаты Башкирии разрабатывают закон о риелторской деятельности

По словам председателя Государственного Собрания республики Константина Толкачева, по факту риелторы в настоящее время находятся в полулегальном поле и не несут какой-либо ответственности за юридическую чистоту сделок с недвижимостью и возможные ошибки. Граждане, которые занимаются такой работой, не проходят аттестацию и не подтверждают свою, также нет единого реестра риелторов.