Депутаты Башкирии разрабатывают закон о риелторской деятельности

В парламенте Башкирии прошло заседание рабочей группы по выработке предложений по совершенствованию законодательства о риелторской деятельности.
По словам председателя Государственного Собрания республики Константина Толкачева, по факту риелторы в настоящее время находятся в полулегальном поле и не несут какой-либо ответственности за юридическую чистоту сделок с недвижимостью и возможные ошибки. Граждане, которые занимаются такой работой, не проходят аттестацию и не подтверждают свою, также нет единого реестра риелторов.
Риелторская деятельность, по мнению депутатов, должна быть поставлена в правовые рамки. Члены рабочей группы предложили дать четкое понятие деятельности риелторов и определить круг оказываемых ими услуг. Специалисты предложили установить требования к квалификации, критерии оценки их профессиональных знаний и навыков. Эксперт отметили необходимость создания реестра сертифицированных риелторов, а за оказание услуг ненадлежащего качества ввести ответственность. Также в парламенте посчитали необходимым обеспечить прозрачности сделок, формирование механизма оперативного реагирования на правонарушения и процедуры подачи жалоб.
В настоящее время депутаты вместе с юристами ведут анализ правового массива, изучают практику, консультируются с экспертами в области недвижимости и надзорными ведомствами. Правовое оформление риелторской деятельности, по мнению парламентариев, позволит потребителям получать более качественные услуги и обеспечит безопасность совершаемых сделок.
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