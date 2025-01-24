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Вадим Раков из Усть-Кута погиб на СВО

Военнослужащему был 31 год.

Источник: Комсомольская правда

В Усть-Кутском районе простятся с героем и защитником Отечества. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, бойцу Вадиму Ракову был 31 год. Мужчины не стало во время исполнения боевого задания.

— Прощание с героем пройдет 25 января в ритуальном зале по адресу: ул. Высоцкого, 22 с 12 до 12.30 часов, — поделились в администрации.

Жизнь бойца оборвалась 27 декабря 2024 года. Родные и близкие навсегда сохранят память о нем в своих сердцах.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области отреставрировали более 230 памятников посвященных победе в Великой Отечественной войне. На эти работы было затрачено 159,6 миллиона рублей.