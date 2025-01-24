Воронежским школьникам предложили играть в настольные игры, пока длится тревога

Она акцентировала внимание на важности создания комфортных условий для школьников в период их вынужденного пребывания в коридорах и подвальных помещениях.
После увеличения продолжительности режима в регионе в адрес Общественной палаты поступили многочисленные обращения от родителей. В своих жалобах родители указали на то, что дети вынуждены проводить длительное время, сидя на полу, а также выразили недовольство тем фактом, что некоторых из них не успели своевременно проинформировать о возможности забрать ребенка до завершения режима авиаопасности. В ответ на поступившие запросы Общественная палата представила предложения, включающие мероприятия по организации досуга и созданию удобных мест для сидения.
Наталья Хван рекомендовала дать учащимся возможность заниматься чтением и играми в настольный формат, учитывая отсутствие мобильной связи в большинстве укрытий, что делает невозможным использование смартфонов для развлечений. Она подчеркнула, что у детей наблюдается избыток энергии, а значит, нужно чем-то их занять в условиях длительного ожидания.