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Воронежским школьникам предложили играть в настольные игры, пока длится тревога

Предложение об организации досуга учащихся школ города Воронежа во время нахождения в укрытиях внесено председателем Общественной палаты Воронежской области Натальей Хван.

Она акцентировала внимание на важности создания комфортных условий для школьников в период их вынужденного пребывания в коридорах и подвальных помещениях.

После увеличения продолжительности режима в регионе в адрес Общественной палаты поступили многочисленные обращения от родителей. В своих жалобах родители указали на то, что дети вынуждены проводить длительное время, сидя на полу, а также выразили недовольство тем фактом, что некоторых из них не успели своевременно проинформировать о возможности забрать ребенка до завершения режима авиаопасности. В ответ на поступившие запросы Общественная палата представила предложения, включающие мероприятия по организации досуга и созданию удобных мест для сидения.

Наталья Хван рекомендовала дать учащимся возможность заниматься чтением и играми в настольный формат, учитывая отсутствие мобильной связи в большинстве укрытий, что делает невозможным использование смартфонов для развлечений. Она подчеркнула, что у детей наблюдается избыток энергии, а значит, нужно чем-то их занять в условиях длительного ожидания.

образование