Воронежским школьникам предложили играть в настольные игры, пока длится тревога

После увеличения продолжительности режима в регионе в адрес Общественной палаты поступили многочисленные обращения от родителей. В своих жалобах родители указали на то, что дети вынуждены проводить длительное время, сидя на полу, а также выразили недовольство тем фактом, что некоторых из них не успели своевременно проинформировать о возможности забрать ребенка до завершения режима авиаопасности. В ответ на поступившие запросы Общественная палата представила предложения, включающие мероприятия по организации досуга и созданию удобных мест для сидения.