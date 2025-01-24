В Узбекистане появится уникальный туристический объект — крепость Узундара

Крепость Узундара — уникальный памятник древности, который сочетает в себе элементы греческой и местной архитектуры. Она была построена на вершине горы и в древности выполняла стратегически важную роль как оборонительный форпост на границе между Бактрией и Согдом. Оборонительная система включала также узкий каньон в горах и другие укрепленные стены, обеспечивавшие безопасность региона.