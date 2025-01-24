Ричмонд
-8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Узбекистане появится уникальный туристический объект — крепость Узундара

Vaib.uz (Узбекистан. 24 января). Центр исламской цивилизации Узбекистана представил амбициозный проект реконструкции древней крепости Узундара, расположенной в Байсунском районе Сурхандарьинской области.

Источник: Vaib.Uz

В рамках проекта предполагается полное восстановление архитектурного облика крепости и ее трансформация в туристический комплекс мирового уровня.

Историческое значение крепости

Крепость Узундара — уникальный памятник древности, который сочетает в себе элементы греческой и местной архитектуры. Она была построена на вершине горы и в древности выполняла стратегически важную роль как оборонительный форпост на границе между Бактрией и Согдом. Оборонительная система включала также узкий каньон в горах и другие укрепленные стены, обеспечивавшие безопасность региона.

Помимо оборонительных функций, Узундара служила административным и военным центром. Ее массивные стены украшены рельефами и гербовыми символами, свидетельствующими о высоком уровне художественного мастерства той эпохи. В крепости находился гарнизон, охранявший границы древних государств.

Уникальные находки археологов

Во время археологических раскопок, проводимых Академией наук Узбекистана совместно с российскими исследователями, на территории крепости были сделаны уникальные находки, проливающие свет на историю региона:

  • Серебряная драхма с изображением Александра Македонского, который изображен в шлеме в виде львиной головы — редкий артефакт, подтверждающий влияние эллинистической культуры на Бактрию.
  • Монеты эпохи Антиоха I, дающие представление о финансовой и политической системе того времени.
  • Каменные плиты, ванны и купальные чаши, покрытые алебастровым раствором, рассказывающие о быте и укладе жизни гарнизона.

Будущее крепости Узундара

Проект реконструкции предполагает не только восстановление исторического облика крепости, но и создание музейного комплекса под открытым небом, который станет привлекательным объектом для туристов и исследователей. В крепости будут размещены экспозиции с найденными артефактами, а также интерактивные зоны, погружающие гостей в атмосферу античной эпохи.

Восстановление Узундары откроет для Узбекистана новые горизонты в сфере культурного туризма и позволит привлечь международных путешественников, интересующихся древней историей и архитектурой региона.

туризм и отдых
история