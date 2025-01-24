В Узбекистане появится уникальный туристический объект — крепость Узундара

В рамках проекта предполагается полное восстановление архитектурного облика крепости и ее трансформация в туристический комплекс мирового уровня.
Историческое значение крепости
Крепость Узундара — уникальный памятник древности, который сочетает в себе элементы греческой и местной архитектуры. Она была построена на вершине горы и в древности выполняла стратегически важную роль как оборонительный форпост на границе между Бактрией и Согдом. Оборонительная система включала также узкий каньон в горах и другие укрепленные стены, обеспечивавшие безопасность региона.
Помимо оборонительных функций, Узундара служила административным и военным центром. Ее массивные стены украшены рельефами и гербовыми символами, свидетельствующими о высоком уровне художественного мастерства той эпохи. В крепости находился гарнизон, охранявший границы древних государств.
Уникальные находки археологов
Во время археологических раскопок, проводимых Академией наук Узбекистана совместно с российскими исследователями, на территории крепости были сделаны уникальные находки, проливающие свет на историю региона:
- Серебряная драхма с изображением Александра Македонского, который изображен в шлеме в виде львиной головы — редкий артефакт, подтверждающий влияние эллинистической культуры на Бактрию.
- Монеты эпохи Антиоха I, дающие представление о финансовой и политической системе того времени.
- Каменные плиты, ванны и купальные чаши, покрытые алебастровым раствором, рассказывающие о быте и укладе жизни гарнизона.
Будущее крепости Узундара
Проект реконструкции предполагает не только восстановление исторического облика крепости, но и создание музейного комплекса под открытым небом, который станет привлекательным объектом для туристов и исследователей. В крепости будут размещены экспозиции с найденными артефактами, а также интерактивные зоны, погружающие гостей в атмосферу античной эпохи.
Восстановление Узундары откроет для Узбекистана новые горизонты в сфере культурного туризма и позволит привлечь международных путешественников, интересующихся древней историей и архитектурой региона.