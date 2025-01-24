РУСАДА закрыло дело фигуристки Камилы Валиевой по антидопинговому скандалу

29 января 2024 года спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил Камилу Валиеву от всероссийских и международных выступлений на четыре года, этот срок отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Ее также лишили золота чемпионата России-2022 и чемпионата Европы того же года, а также командного золота на Олимпиаде в Пекине и всех наград, завоеванных фигуристкой в составе сборной России.