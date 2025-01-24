РУСАДА закрыло дело фигуристки Камилы Валиевой по антидопинговому скандалу

РУСАДА предоставит информацию по делу, если ее официально запросят в федеральном суде Швейцарии, отметила руководитель агентства.
29 января 2024 года спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил Камилу Валиеву от всероссийских и международных выступлений на четыре года, этот срок отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Ее также лишили золота чемпионата России-2022 и чемпионата Европы того же года, а также командного золота на Олимпиаде в Пекине и всех наград, завоеванных фигуристкой в составе сборной России.
В сентябре 2024 года «Ъ» сообщал, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) могло скрыть результаты эксперимента, который мог подтвердить версию о попадании допинга в организм Камилы Валиевой через десерт.
Фигуристка 17 декабря 2024 года подала новую апелляцию в Федеральный суд Швейцарии по делу о нарушении допинговых правил.