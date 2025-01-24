В Воронеже заработают новые камеры фиксации нарушений правил дорожного движения

Среди этих устройств будут камеры, способные фиксировать разговоры водителей по мобильному телефону во время управления автомобилем.
На данный момент в регионе функционирует порядка 300 камер фиксации нарушений, из которых 87 являются передвижными, две мобильными, а остальные стационарными. Полковник Шаталов отметил, что в 2024 году хорошо показали себя камеры, контролирующие использование ремней безопасности водителями, и теперь они перешли из тестового режима в рабочий. Также он сообщил, что уже начато вынесение постановлений на основании данных с камеры, установленной на улице Кривошеина, которая фиксирует использование мобильного телефона водителем во время движения. В течение года аналогичные устройства планируется установить во всех районах города.
Кроме того, главный автоинспектор рассказал о внедрении системы фиксации нарушений на перекрестках с использованием так называемой «вафельной» разметки, которая продемонстрировала свою эффективность в снижении количества пробок. Официальное правоприменение этой технологии начнется, вероятно, весной.
Также Шаталов подчеркнул, что новые камеры будут контролировать соблюдение правил движения и стоянки на выделенных полосах, предоставление приоритета пешеходам, а также нарушения, связанные с проездом перекрестков. Он добавил, что количество передвижных камер в городе будет сокращаться, и они постепенно заменяются стационарными устройствами. Передвижные комплексы станут активнее использоваться в районах области.
Полковник привел статистику: в 2024 году более 44 тысяч водителей получили штрафы за неправильную парковку, а свыше 14 тысяч автомобилей нарушителей были эвакуированы на специализированные стоянки.