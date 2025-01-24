В Воронеже заработают новые камеры фиксации нарушений правил дорожного движения

На данный момент в регионе функционирует порядка 300 камер фиксации нарушений, из которых 87 являются передвижными, две мобильными, а остальные стационарными. Полковник Шаталов отметил, что в 2024 году хорошо показали себя камеры, контролирующие использование ремней безопасности водителями, и теперь они перешли из тестового режима в рабочий. Также он сообщил, что уже начато вынесение постановлений на основании данных с камеры, установленной на улице Кривошеина, которая фиксирует использование мобильного телефона водителем во время движения. В течение года аналогичные устройства планируется установить во всех районах города.