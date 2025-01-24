Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перекрытия улиц в центре Петербурга для марафонов и забегов сократят в 2025 году

Власти Петербурга будут минимизировать дорожные ограничения, а также сохранять комфорт петербуржцев.

«Мы получили определенные нарекания от жителей нашего города в связи с избыточными перекрытиями. У нас было максимальное количество спортивных мероприятий в 2023 году. В этом году мы значимо сократили эти мероприятия, минимизировали перекрытия улиц, — рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский во время прямого эфира на телеканале “Санкт-Петербург”.

ЗСД планируют перекрывать только для двух спортивных мероприятий в ранние часы. Также в планах перенести марафоны из центральной части города.

«Фактически, у нас остаются 2 категории в центре города: исторические мероприятия и небольшое количество туристических забегов», — добавил чиновник.