В Татарстане появится новый курортно-оздоровительный комплекс

Вместе с тем она констатировала, что инвестиционный проект нужно систематизировать. По ее словам, его следует разделить на отдельные лоты, описать инфраструктуру у каждого из них, прикинуть стоимость этих объектов, так как пока что для потенциальных инвесторов слишком мало информации, чтобы начинать действовать.