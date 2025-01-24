В аэропорту Уфы задержали двадцать три авиарейса

УФА, 24 янв — РИА Новости. Двадцать три авиарейса на прилёт и вылет задержаны в аэропорту Уфы из-за ограничений на полеты, следует из онлайн-табло уфимского авиаузла.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Уфы второй раз за день ввели ограничения на полеты для обеспечения мер авиационной безопасности. Рейсы будут выполняться после снятия ограничений.
По данным онлайн-табло аэропорта, на вылет из Уфы задержаны 10 самолётов, на прилёт — 13. Среди задержанных на прилет авиарейсов есть один международный — из Тбилиси.