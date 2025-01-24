Физики «научили» квантовый компьютер использовать два метода коррекции ошибок

Достаточно давно ученые обнаружили, что эти случайные сбои в работе квантовых компьютеров можно подавить, если использовать для расчетов так называемые логические кубиты, виртуальные квантовые ячейки памяти, состоящие из нескольких соединенных физических кубитов. За последние годы исследователи создали на их базе несколько систем коррекции ошибок, каждая из которых хорошо защищает исполнение только одной из нескольких ключевых логических операций.