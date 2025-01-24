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Сотрудники МЧС эвакуировали людей из загоревшегося центра культуры в Крупках

В Крупках загорелся районный центр культуры.

Источник: Комсомольская правда

Подразделения МЧС работали на ликвидацию возгорания в Крупках, рассказали в пресс-службе МЧС.

Пожар случился 24 января в здании Крупского районного центра культуры. В административном здании сработала система «Молния». Незамедлительно на место выбыли подразделения МЧС.

На месте было установлено загорание перекрытия на площади 5 квадратных метров. Началась эвакуация людей из центра культуры.

— Спасатели совместно с администрацией объекта эвакуировали 14 человек, — прокомментировали в пресс-службе.

Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. К счастью, во время пожара в Крупках никто не пострадал, но его причину еще предстоит установить.

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