Сотрудники МЧС эвакуировали людей из загоревшегося центра культуры в Крупках

Подразделения МЧС работали на ликвидацию возгорания в Крупках, рассказали в пресс-службе МЧС.
Пожар случился 24 января в здании Крупского районного центра культуры. В административном здании сработала система «Молния». Незамедлительно на место выбыли подразделения МЧС.
На месте было установлено загорание перекрытия на площади 5 квадратных метров. Началась эвакуация людей из центра культуры.
— Спасатели совместно с администрацией объекта эвакуировали 14 человек, — прокомментировали в пресс-службе.
Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. К счастью, во время пожара в Крупках никто не пострадал, но его причину еще предстоит установить.
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