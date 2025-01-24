В Севастополе превышен эпидпорог по ОРВИ

«За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ превысила недельный эпидемический порог по городу на +21,3%. Зарегистрированы 48 случаев гриппа, в том числе гриппа А — 25 случаев, гриппа В — 23 случая», — отметили в ведомстве.
Также ведомстве сообщили, что 95% заболевших не привиты против гриппа.
С 17 января два класса двух городских школ перевели на дистанционное обучение. Медики уже проверили1847 заболевших это 92,1% от числа обратившихся.
Как сообщалось, в Крыму выросла заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, за неделю зарегистрировано почти 5,5 тысяч заболевших.