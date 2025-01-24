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В Севастополе превышен эпидпорог по ОРВИ

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости Крым. За последние две недели в Севастополе выросла заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, эпидпорог превышен на 21%. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

«За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ превысила недельный эпидемический порог по городу на +21,3%. Зарегистрированы 48 случаев гриппа, в том числе гриппа А — 25 случаев, гриппа В — 23 случая», — отметили в ведомстве.

Также ведомстве сообщили, что 95% заболевших не привиты против гриппа.

С 17 января два класса двух городских школ перевели на дистанционное обучение. Медики уже проверили1847 заболевших это 92,1% от числа обратившихся.

Как сообщалось, в Крыму выросла заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, за неделю зарегистрировано почти 5,5 тысяч заболевших.

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