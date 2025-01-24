В Севастополе превышен эпидпорог по ОРВИ

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости Крым. За последние две недели в Севастополе выросла заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, эпидпорог превышен на 21%. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.