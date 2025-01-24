В Татарстане открылась ледовая переправа «Зеленодольск-Нижние Вязовые»

Понижение температуры и состояние ледового покрова позволили начать работу ледовой переправы. В связи с этим прошла подготовка спасательных формирований к действиям по предупреждению и ликвидации последствий происшествий. После учений специалисты произвели замеры толщины льда, оценку его состояния, оформили необходимые документы. Движение по льду разрешено автомобилям массой до 2,5 тонн, скорость должна быть не выше 20 километров в час, а дистанция — от 50 до 100 метров.