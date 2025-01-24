Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане открылась ледовая переправа «Зеленодольск-Нижние Вязовые»

24 января открылась ледовая переправа «Зеленодольск-Нижние Вязовые». Перед этим провели специальные учения, сообщили в МЧС Татарстана.

Источник: Комсомольская правда

Понижение температуры и состояние ледового покрова позволили начать работу ледовой переправы. В связи с этим прошла подготовка спасательных формирований к действиям по предупреждению и ликвидации последствий происшествий. После учений специалисты произвели замеры толщины льда, оценку его состояния, оформили необходимые документы. Движение по льду разрешено автомобилям массой до 2,5 тонн, скорость должна быть не выше 20 километров в час, а дистанция — от 50 до 100 метров.

Напомним, в Татарстане в скором времени планируют открыть три ледовые переправы. Сделать это раньше не получалось из-за аномального тепла.

МЧС