Для волгоградских студентов подготовили 200 мероприятий к Татьянину дню

25 января молодые люди станут участниками акции «Я — донор Волгоградской области». В университетах и колледжах по всему региону устроят соревнования по различным видам спорта. Запланированы концерты, конкурсы, флешмобы, игры, квартирники и другие интерактивы, а активисты «Движения первых» организуют кинолекторий и профориентационные мероприятия.