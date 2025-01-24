Для волгоградских студентов подготовили 200 мероприятий к Татьянину дню

В регионе в торжествах примут участие более 23 тысяч жителей.
Праздничные мероприятия организуют в высших и средних профессиональных образовательных организаций региона. Например, в медвузе пройдет открытый диалог ректора и учащихся, а студенты некоторых других университетов отправятся на каток.
25 января молодые люди станут участниками акции «Я — донор Волгоградской области». В университетах и колледжах по всему региону устроят соревнования по различным видам спорта. Запланированы концерты, конкурсы, флешмобы, игры, квартирники и другие интерактивы, а активисты «Движения первых» организуют кинолекторий и профориентационные мероприятия.
Напомним, создание условий для самореализации молодежи — важное направление деятельности властей Волгоградской области. Идеи молодых людей по реализации проектов 10-летней комплексной программы развития города-героя прозвучали на встрече с губернатором Андреем Бочаровым.