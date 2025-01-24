На выходных в Татарстане существенных осадков не ожидается

В следующие два дня в республике под влиянием гребня антициклона существенных осадков не ожидается, сообщает Гидрометцентр РТ.
Завтра в Казани будет облачно с прояснениями. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер — южный, юго-восточный 4−9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью и утром составит −13..-15 градусов, при прояснениях до −17. Днем потеплеет до −9..-11 градусов. Существенных осадков не ожидается. На дорогах сохранится гололедица.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели, в понедельник, ночью сохранится погода без осадков. Столбики термометров покажут −6..-11 градусов, на востоке до −17. Днем в западных районах выпадет снег и мокрый снег, потеплеет до −1..-6 градусов.
28 января температуры воздуха ночью составят −2..-7 градусов, на востоке до −11. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +1..-4 градусов. В большинстве районов пройдут осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах обещают гололедицу, местами сильную.