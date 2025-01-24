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На выходных в Татарстане существенных осадков не ожидается

Завтра в Казани максимальная температура воздуха составит −11 градусов.

Сейчас в Ричмонде: -2° 0 м/с 63% 764 мм рт. ст. -1°
Источник: Город Казань.KZN.RU

В следующие два дня в республике под влиянием гребня антициклона существенных осадков не ожидается, сообщает Гидрометцентр РТ.

Завтра в Казани будет облачно с прояснениями. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер — южный, юго-восточный 4−9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью и утром составит −13..-15 градусов, при прояснениях до −17. Днем потеплеет до −9..-11 градусов. Существенных осадков не ожидается. На дорогах сохранится гололедица.

25—26 января в республике ночью и утром температуры воздуха понизятся до −11..-17 градусов, при прояснениях — до −22. Днем, 25 января, синоптики прогнозируют −8..-13 градусов. В дневные часы 26 января потеплеет до −3..-8, а на востоке до −11 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели, в понедельник, ночью сохранится погода без осадков. Столбики термометров покажут −6..-11 градусов, на востоке до −17. Днем в западных районах выпадет снег и мокрый снег, потеплеет до −1..-6 градусов.

28 января температуры воздуха ночью составят −2..-7 градусов, на востоке до −11. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +1..-4 градусов. В большинстве районов пройдут осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах обещают гололедицу, местами сильную.