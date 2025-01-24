На выходных в Татарстане существенных осадков не ожидается

Завтра в Казани будет облачно с прояснениями. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер — южный, юго-восточный 4−9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью и утром составит −13..-15 градусов, при прояснениях до −17. Днем потеплеет до −9..-11 градусов. Существенных осадков не ожидается. На дорогах сохранится гололедица.