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В Ростовской области ускорился рост цен на сыр, молоко и сливочное масло

В Центробанке назвали самые подорожавшие продукты в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области отметили рост цен на различные продукты питания. Изменения связаны с увеличением затрат производителей на энергоресурсы, логистику, упаковку и оплату труда работников, сообщает Центробанк.

В годовом выражении стали дороже: свинина, помидоры, огурцы, молоко, сыр, йогурт, сливки, творог и сливочное масло (производство последних двух видов товара сократилось). Кроме этого, из-за снижения предложения увеличилась стоимость рыбной продукции.

Также быстрее год к году стали дорожать шоколад и шоколадные конфеты. Основные причины в этом случае — не только рост издержек на упаковку и оплату труда, но и увеличение стоимости основного ингредиента — какао-бобов.

Отметим, годовой прирост цен на продукты питания в Ростовской области в декабре увеличился до 12,48% после 10,70% в ноябре 2024 года.