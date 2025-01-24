В Ростовской области ускорился рост цен на сыр, молоко и сливочное масло

В Ростовской области отметили рост цен на различные продукты питания. Изменения связаны с увеличением затрат производителей на энергоресурсы, логистику, упаковку и оплату труда работников, сообщает Центробанк.
В годовом выражении стали дороже: свинина, помидоры, огурцы, молоко, сыр, йогурт, сливки, творог и сливочное масло (производство последних двух видов товара сократилось). Кроме этого, из-за снижения предложения увеличилась стоимость рыбной продукции.
Также быстрее год к году стали дорожать шоколад и шоколадные конфеты. Основные причины в этом случае — не только рост издержек на упаковку и оплату труда, но и увеличение стоимости основного ингредиента — какао-бобов.
Отметим, годовой прирост цен на продукты питания в Ростовской области в декабре увеличился до 12,48% после 10,70% в ноябре 2024 года.