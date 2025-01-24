Власти Зеленоградска запретили уличные выступления в центре города

Отдыхающие в Зеленоградске уже неоднократно жаловались на громкую музыку на променаде. Проблему обсуждали в местной администрации, однако, как писала газета «Волна», у властей «нет рычагов административного воздействия на “музыкантов”, которые “не блещут талантами” и фактически занимаются звуковым насилием в отношении жителей города и отдыхающих». Чиновники заявляли о намерении обратиться к опыту «крупных мегаполисов, в которых таких музыкантов привлекают к ответственности органы правопорядка». В марте сообщалось, что администрация округа намерена создать народную дружину против уличных певцов.