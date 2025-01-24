Власти Зеленоградска запретили уличные выступления в центре города

Совет депутатов Зеленоградского округа внёс изменения в правила благоустройства территории муниципального образования. Как сообщается на сайте администрации, теперь в центре курортного города запрещено проведение несогласованных уличных выступлений.
Под ограничения попадают несанкционированные исполнения творческих номеров, в том числе с привлечением животных и птиц, костюмированных представлений и выставок на территориях общего пользования. Районные власти отмечают, что выступления на этих территориях возможны по согласованию. При нахождении с животными не допускается загрязнение территории и повреждение элементов благоустройства.
Территории, на которых запрещены стихийные выступления:
— привокзальная площадь,
— рыночная площадь,
— центральная площадь,
— площадь «Роза ветров»,
— аллея Дружбы,
— променад от кафе «Гранд Монополь» до кафе «Гнездо»,
— парки и скверы: «Плантаже», «Вектор», «Сосновка», «Котофейня», «Королевы Луизы»,
— Курортный проспект,
— улицы Володарского, Пугачева, Гагарина, Ленина, Тургенева, Московская, Ткаченко, Октябрьская, Крымский переулок.
Отдыхающие в Зеленоградске уже неоднократно жаловались на громкую музыку на променаде. Проблему обсуждали в местной администрации, однако, как писала газета «Волна», у властей «нет рычагов административного воздействия на “музыкантов”, которые “не блещут талантами” и фактически занимаются звуковым насилием в отношении жителей города и отдыхающих». Чиновники заявляли о намерении обратиться к опыту «крупных мегаполисов, в которых таких музыкантов привлекают к ответственности органы правопорядка». В марте сообщалось, что администрация округа намерена создать народную дружину против уличных певцов.
Ранее власти планировали оборудовать специальные места для выступления музыкантов на Курортном проспекте в Зеленоградске. Предполагалось, что это будут крытые стационарные точки с доступом к электричеству. В июне 2024 года министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак заявил, что власти Зеленоградска должны найти юридические возможности для запрета деятельности уличных музыкантов.