Ричмонд
-8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске расселят и снесут старый барак в самом центре города

Речь идет о доме № 178 корпус 5 на улице 10 лет Октября.
Источник: Комсомольская правда

Деревянный барак 1952 года постройки в центре Омска готовят к сносу. Здание, которому уже более 70-ти лет, признано аварийным, а жильцы будут расселены.

Передача земли и самого строения в собственность муниципалитета — обязательный этап перед сносом. Постановление об изъятии земельного участка фактически завершает многолетнюю историю дома, как отдельного жилого строения.

Суд обязал расселить часть домов в Омске, которые были признаны аварийными до 1 апреля 2017 года. На эти цели из регионального бюджета было выделено 100 млн рублей.