В Омске расселят и снесут старый барак в самом центре города

Деревянный барак 1952 года постройки в центре Омска готовят к сносу. Здание, которому уже более 70-ти лет, признано аварийным, а жильцы будут расселены.
Передача земли и самого строения в собственность муниципалитета — обязательный этап перед сносом. Постановление об изъятии земельного участка фактически завершает многолетнюю историю дома, как отдельного жилого строения.
Суд обязал расселить часть домов в Омске, которые были признаны аварийными до 1 апреля 2017 года. На эти цели из регионального бюджета было выделено 100 млн рублей.