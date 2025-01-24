Нижегородская область будет развивать студенческий баскетбол

По словам Дмитрия Кабайло, регион превратится в одну из ключевых платформ для поддержки не только студенческого баскетбола, но и всего молодежного спорта. Так, уже создана комиссия по физической культуре и спорту при совете ректоров, основана студенческая спортивная лига, а также проведен крупный фестиваль студенческого спорта на территории области. В наших ближайших планах — организовать региональный этап Универсиады в новом формате, добавил глава нижегородского минспорта.