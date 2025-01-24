Ричмонд
-8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородская область будет развивать студенческий баскетбол

Нижегородская область намерена активно развивать студенческий баскетбол, сообщил в своем Telegram-канале министр спорта региона Дмитрий Кабайло.

Источник: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

Как рассказал глава нижегородского минспорта, он обсудил с президентом Российского студенческого спортивного союза Сергеем Крюковым и другими партнерами возможности дальнейшего продвижения студенческого баскетбола в России, а также в Нижегородской области.

По словам Дмитрия Кабайло, регион превратится в одну из ключевых платформ для поддержки не только студенческого баскетбола, но и всего молодежного спорта. Так, уже создана комиссия по физической культуре и спорту при совете ректоров, основана студенческая спортивная лига, а также проведен крупный фестиваль студенческого спорта на территории области. В наших ближайших планах — организовать региональный этап Универсиады в новом формате, добавил глава нижегородского минспорта.

Ранее сообщалось, что долгожданный центр бокса в Городце достроят к апрелю 2025 года.

образование