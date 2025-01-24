Лжесотрудники администрации обзванивают жителей Ялты

В Ялте активизировались мошенники, которые выдают себя за представителей администрации города. Они звонят горожанам от имени главы администрации Янины Павленко и ее заместителей.
Жители Ялты стали получать звонки от якобы сотрудников администрации, которые сообщали, что их номер попал в некий список, и просили ответить на вопросы федеральных служб.
«Схема известная — не верьте, кладите трубку! Прошу ялтинцев предупредить старшее поколение — враг пользуется их доверчивостью», — обратилась к местным жителям Янина Павленко.