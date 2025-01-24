Производственный календарь на февраль-2025 с официальными праздниками и выходными днями

3 февраля — Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Это неофициальная дата, тем не менее у нее есть своя история. В 2014 году президент подписал закон, запрещающий использование нецензурной брани в кино, театре, СМИ, на культурных мероприятиях. А в 2020 году приняты поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которым владельцы соцсетей должны удалять контент, в котором содержится нецензурная брань. Самый очевидный способ отметить эту дату — не использовать в речи мат, жаргон и сленг, а изъясняться красивым литературным языком.