Предварительные итоги переписи населения Молдовы представят в конце января

Всеобщая перепись населения и жилья в Молдове проходила 8 апреля по 7 июля 2024 года. По предварительным данным, было переписано 2,448 миллиона человек (с постоянным местом жительства и без) и 1,655 миллиона жилищ (в том числе заселенных и незаселенных).