Предварительные итоги переписи населения Молдовы представят в конце января

КИШИНЕВ, 24 янв — Sputnik. Предварительные итоги проведенной в 2024 году в Молдове переписи населения и жилья представят 30 января, сообщили в Национальном бюро статистики (НБС).
Национальная комиссия по переписи населения и жилищного фонда на своем заседании в четверг заслушала информацию о ходе обработки данных переписи.
Предварительные результаты будут включать данные о численности и структуре населения по полу, основным возрастным группам, району проживания и стране рождения, а также распределение населения по регионам развития и по этнокультурным характеристикам (этническая принадлежность, религия, родной язык и язык общения).
Всеобщая перепись населения и жилья в Молдове проходила 8 апреля по 7 июля 2024 года. По предварительным данным, было переписано 2,448 миллиона человек (с постоянным местом жительства и без) и 1,655 миллиона жилищ (в том числе заселенных и незаселенных).
Впервые перепись населения в стране была организована и проведена в цифровом формате, при этом сбор данных шел посредством личных интервью, с использованием планшетов и цифровых карт.
Предполагалось, что первые результаты переписи будут обнародованы в конце 2024 года, а подробные окончательные результаты, в том числе по возрастным группам, полу, населенным пунктам и так далее, — до конца 2025 года.