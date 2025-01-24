В Челябинске дважды ограничат движение на улице Днепропетровской

Движение транспорта на улице Днепропетровской в Челябинске будут дважды перекрывать на несколько дней. Об этом сообщили в городской администрации.
— В связи со строительством сетей теплоснабжения и водоснабжения будет закрыто движение транспорта в районе дома № 23 по улице Днепропетровской, — уточнили в мэрии.
В первый раз движение транспорта закроют с 22 часов 24 января до 27 января, во второй — с 22 часов 31 января до 3 февраля. Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.