Лекарство от аритмии дигоксин подавляет формирование метастазов рака груди

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Медики из Европы доказали в рамках клинических испытаний, что лекарство от аритмии дигоксин способно уничтожать метастатические клетки рака груди, циркулирующие в кровотоке. Это позволит значительно снизить частоту развития вторичных опухолей после операций и химиотерапии, сообщила пресс-служба Швейцарской высшей технической школы (ETH).
«Вероятность развития метастазов рака груди сильно зависит от того, как много циркулирующих опухолевых клеток присутствует в кровотоке и как много подобных телец присутствуют в каждом из их скоплений. Чем больше размеры этих групп опухолевых клеток, тем выше вероятность развития метастазов в других органах тела», — пояснил профессор ETH Никола Ачето, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Профессор Ачето и его коллеги выяснили, что этого можно добиться при помощи дигоксина — лекарства от аритмии растительного происхождения. Данный препарат блокирует работу определенного класса ферментов в человеческих клетках, в результате чего в них повышается концентрация ионов натрия и кальция. Это благотворно влияет на сердечную мышцу, однако в случае с опухолевыми клетками это дестабилизирует их мембраны и способствует их гибели.
Несколько лет назад швейцарские биологи обнаружили, что дигоксин необычно эффективно воздействуют на одиночные опухолевые клетки, периодически проникающие в кровоток из новообразований в молочных железах женщин. Это открытие натолкнуло их на мысль, что данное лекарство, в прошлом считавшееся опасным для раковых больных, можно применять в очень малых дозах для борьбы с метастазами.
Руководствуясь этой идеей, исследователи заручились поддержкой 11 пациенток, в чьей крови были выявлены метастатические опухолевые клетки после удаления первичной опухоли и прохождения полного курса химиотерапии. На протяжении недели участники опытов принимали небольшие дозы дигоксина, а исследователи наблюдали за тем, как прием этого лекарства влиял на число и типичные размеры скоплений опухолевых клеток в кровотоке больных.
Проведенные учеными замеры показали, что прием дигоксина в некоторых случаях привел к полному исчезновению метастатических клеток, а в других он уменьшил типичные размеры их скоплений с 4−6 клеток до 2−3 клеток. Это значительным образом снижает вероятность успешного развития метастаз, что говорит в пользу дальнейших испытаний данной терапии с участием большего числа добровольцев, подытожили Ачето и его коллеги.
О раке груди.
Рак груди поражает примерно 2,1 млн женщин каждый год и уносит жизни около 630 тыс. пациенток. Как правило, большинство больных выживает при своевременной диагностике и удалении опухоли, однако иногда раковые клетки успевают «сбежать» из новообразования и породить метастазы. Их развитие сильно снижает вероятность выживания женщины — в среднем, от метастазов гибнет больше половины пациенток с подобным диагнозом.