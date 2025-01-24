Лекарство от аритмии дигоксин подавляет формирование метастазов рака груди

Профессор Ачето и его коллеги выяснили, что этого можно добиться при помощи дигоксина — лекарства от аритмии растительного происхождения. Данный препарат блокирует работу определенного класса ферментов в человеческих клетках, в результате чего в них повышается концентрация ионов натрия и кальция. Это благотворно влияет на сердечную мышцу, однако в случае с опухолевыми клетками это дестабилизирует их мембраны и способствует их гибели.