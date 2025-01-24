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Калининградская область вылетела из топ-20 регионов России по качеству жизни

Калининградская область вылетела из топ-20 регионов России по качеству жизни по итогам 2024 года: это произошло впервые за четыре года.

Источник: KaliningradToday

Рейтинг составляется экспертами Агентства стратегических инициатив на основе оценки усилий местных органов власти и охватывает 140 показателей, а в целом по трём направлениям: субъективные показатели удовлетворенности, объективные показатели среды и динамика их изменений.

Лидерами остаются Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. В СЗФО лидерами стали Вологодская и Ленинградская области, а также Санкт-Петербург.

Результаты исследования отражают уровень качества среды для жизни населения, данные Росстата и геоаналитики.

Отметим, в 2023 году Калининградская область занимала в этом рейтинге 18-е место, в 2022 году — 10-е, а в 2021 году — 11-е.

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