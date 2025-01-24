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В Волгограде мужчине отказались выплачивать пенсию

Прокуратура помогла волгоградцу отстоять права на пенсию.

Источник: Комсомольская правда

Житель Волгограда мог остаться без положенной ему пенсии, если бы в дело не вмешалась прокуратура. Мужчина пожаловался в надзорное ведомство на то, что в социальном фонде ему отказали в выплатах. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, в страховой стаж не внесли периоды работы с 2002 по 2005 года из-за отсутствия данных о взносах. Однако по закону и судебной практике неуплата взносов работодателем не может лишать граждан пенсионных прав.

Прокуратура Ленинского района обратилась в суд с иском, требуя включить спорный период в страховой стаж. Суд удовлетворил иск прокурора. Однако ответчик обжаловал это решение.

— Судебная коллегия по гражданским делам Волгоградского областного суда, с учетом мнения прокуратуры, оставила решение суда первой инстанции без изменения, — уточнили в прокуратуре.

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