В Волгограде мужчине отказались выплачивать пенсию

Житель Волгограда мог остаться без положенной ему пенсии, если бы в дело не вмешалась прокуратура. Мужчина пожаловался в надзорное ведомство на то, что в социальном фонде ему отказали в выплатах. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, в страховой стаж не внесли периоды работы с 2002 по 2005 года из-за отсутствия данных о взносах. Однако по закону и судебной практике неуплата взносов работодателем не может лишать граждан пенсионных прав.