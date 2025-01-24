Бозумбаев: расшифровка переговоров экипажа AZAL в сети отличается от оригинала

Слитая в сеть расшифровка переговоров с экипажем самолета AZAL, потерпевшего крушение у Актау, отличается от материалов «черных ящиков», заявили власти Казахстана. В сеть, предположительно, попали записи наземных служб, а не записи бортовых самописцев. В середине января Baza опубликовала «расшифровку» переговоров, из которых следовало, что экипаж несколько раз пытался зайти на посадку в Грозном, затем сообщил местным диспетчерам, что в самолет попала птица и «в кабине два кресла взорвались». Что известно о ходе расследования — в материале «Газеты.Ru».