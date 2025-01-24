Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за непогоды

В Иркутской области из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. Он будет действовать во всем регионе с 24 по 27 января. Также руководству районов нужно подготовить силы и средства для проведения различных мероприятий. А все это связано с сильным ветром надвигающимся на Приангарье.
— Необходимо организовать работу по созданию нормативных запасов топлива. Обеспечить готовность сил и средств к своевременному реагированию на ухудшение дорожно-транспортной обстановки, — сказано в сообщение.
В указе о введении режима отдельное внимание уделили вопросам информирования населения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре произошел пожар в жилом комплексе. Как оказалось, там загорелся строительный мусор.