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Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за непогоды

Особый режим будет действовать с 24 по 27 января.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. Он будет действовать во всем регионе с 24 по 27 января. Также руководству районов нужно подготовить силы и средства для проведения различных мероприятий. А все это связано с сильным ветром надвигающимся на Приангарье.

— Необходимо организовать работу по созданию нормативных запасов топлива. Обеспечить готовность сил и средств к своевременному реагированию на ухудшение дорожно-транспортной обстановки, — сказано в сообщение.

В указе о введении режима отдельное внимание уделили вопросам информирования населения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре произошел пожар в жилом комплексе. Как оказалось, там загорелся строительный мусор.