Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за непогоды

В Иркутской области из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. Он будет действовать во всем регионе с 24 по 27 января. Также руководству районов нужно подготовить силы и средства для проведения различных мероприятий. А все это связано с сильным ветром надвигающимся на Приангарье.