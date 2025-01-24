Фальшивые и реальные погодные аномалии. Что происходит с климатом в 2025 году?

«Иногда выгодно говорить о том, что причина только в том, что меняется климат», — отмечает в интервью ТАСС ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Эксперт также указал на то, что в местных СМИ можно заметить множество негативных сообщений о противопожарных мероприятиях, проводимых в регионе. Например, в пострадавших районах скопилось большое количество сушняка за 2023−2024 годы. Сначала в регионе выпало большое количество осадков, что привело к ускоренному росту растений и скоплению опавшей листвы. После дождливый сезон сменился засухой: на пострадавших территориях не было дождя начиная с лета 2024 года, что привело к сильной засухе к 7 января 2025 года. Эти факторы наряду с жарким сухим ветром (местные жители называют его Санта-Ана) привели к стремительному распространению огня в Калифорнии.