Фальшивые и реальные погодные аномалии. Что происходит с климатом в 2025 году?

По данным Европейской службы дистанционного зондирования и картографирования Copernicus, 2024 год стал самым теплым за всю историю наблюдений с 1850 года. 2024 год также стал первым, в котором средняя глобальная температура оказалась на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня. 2025 год также обещает быть жарким: некоторые организации, в частности Метеорологическое бюро Великобритании (Met Office), отмечают, что он войдет в тройку самых теплых годов за всю историю наблюдения.
То, что происходит в Америке, — признак безвозвратного разрушения климата?
Январь в Америке отметился сразу несколькими событиями, которые на первый взгляд могут быть связаны с изменениями в климате, например, снегопадами в обычно солнечном Техасе и одними из самых разрушительныхпожаров в истории Калифорнии (по некоторым оценкам, ущерб от них может достигать $250 млрд).
Однако, как отмечают эксперты, не все, что происходит в Америке, напрямую связано с климатом. Те же пожары по большей части результат некачественной работы местной администрации.
«Иногда выгодно говорить о том, что причина только в том, что меняется климат», — отмечает в интервью ТАСС ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Эксперт также указал на то, что в местных СМИ можно заметить множество негативных сообщений о противопожарных мероприятиях, проводимых в регионе. Например, в пострадавших районах скопилось большое количество сушняка за 2023−2024 годы. Сначала в регионе выпало большое количество осадков, что привело к ускоренному росту растений и скоплению опавшей листвы. После дождливый сезон сменился засухой: на пострадавших территориях не было дождя начиная с лета 2024 года, что привело к сильной засухе к 7 января 2025 года. Эти факторы наряду с жарким сухим ветром (местные жители называют его Санта-Ана) привели к стремительному распространению огня в Калифорнии.
«Пожары, по сути дела, — это не климатическое событие, а недогляд местных властей», — поделился в интервью ТАСС синоптик и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Снегопад в Техасе также зафиксирован не впервые. Как заметил Леус, холодные вторжения в солнечный штат уже происходили ранее.
Александр Шувалов соглашается с коллегой: «Снежный буран для Техаса вещь не самая привычная, но в 2021 году там уже сталкивались с сильными холодами». И это учитывая то, что территория штата расположена очень близко к тропическим широтам, то есть гораздо южнее, чем причерноморские районы России. И все же «бум» погодных аномалий в Америке скорее совпадение.
Самые большие погодные аномалии происходят на Евразийском континенте.
Как объясняет Шувалов, самые большие погодные аномалии происходят именно в Евразии. По охватам территорий и по отклонениям температуры от среднегодовых значений они остаются более значимыми, особенно по сравнению с тем, что довольно локально происходит в Америке.
К таким отклонениям относится и чрезвычайно теплый январь 2025 года в России. Причем потепление наблюдается на всем пространстве от западных границ до Енисея. Исключение составляют территории Дальнего Востока: там идет стандартная зима с небольшими отклонениями от климатических норм. В средней же полосе европейской части России фиксируется температура на 5−7 градусов выше нормы: в Саратове — на 7 градусов, в Челябинске и Уфе — на 8−9, а в Москве январь 2025 года и вовсе может стать вторым по теплоте за всю историю наблюдений. Фактически температурные показатели 2025 года соизмеримы с рекордными значениями, которые фиксировали в январе 2007 и 2020 года.
Как объясняет Михаил Леус, потепление связано с активной работой так называемого западно-восточного переноса: циклоны один за другим проходят через центральные районы европейской части России, неся с собой теплый и влажный воздух из Атлантики. «Эти процессы стабильно происходят с начала декабря», — добавляет Шувалов. Современные технологии метеорологического наблюдения позволяют точно отслеживать траекторию движения циклонов, и, если ее проанализировать, становится понятным, что они образовывали своеобразный барьерный экран, который не позволял холодному воздуху пробиться на континент. Другими словами, в течение 1,5−2 месяцев центральная часть России не могла нормально «охладиться», что и привело к аномально теплому январю.
И хотя соблазн связать январское потепление (как и пожары в Калифорнии) с проявлением потепления глобального и климатическими изменениями велик, с точки зрения науки сделать это не так просто. Как объясняет в интервью ТАСС заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов, погода в каждом регионе управляется циркуляцией, которая переносит тепло или холод (теми самыми циклонами, о которых говорилось выше), а установить связи фоновых изменений (глобального роста температуры) с аномалиями циркуляции пока что не удается.
А какие изменения в окружающей среде точно происходят в ответ на глобальное потепление?
Эксперты сходятся во мнении, что главное, в чем выражается глобальное потепление на данном этапе, — увеличение продолжительности, интенсивности и частоты опасных погодных явлений. Кроме того, постепенно экстремальные погодные события становятся все более распространенными с территориальной точки зрения: чем больше усугубляются климатические изменения, тем больше расширяются территории, на которых может начаться опасное погодное явление. Так, град будет становиться крупнее, ветры — сильнее, грозы — интенсивнее. Эксперты также отмечают, что в результате глобального потепления на планете будут фиксироваться продолжительные периоды аномальной жары. Одно из последних экстремальных погодных явлений, по словам Шувалова, сформировавшихся в ответ на глобальное потепление, — интенсивные ливни в Испании, приведшие к наводнениям.
Однако, как замечает Михаил Леус, при должной подготовке вред от таких климатических аномалий можно свести к минимуму. Александр Шувалов соглашается с коллегой: «На данный момент рост стихийных погодных явлений приводит просто к росту материальных потерь. По данным Всемирной метеорологической организации, количество человеческих жертв из-за стихийных явлений постепенно уменьшается за счет работы систем предупреждения».
Однако потепление действительно остается опасным в долгосрочной перспективе, и, хотя на данном этапе негативные эффекты от перемен климата ощущаются не так сильно, со временем потери могут вырасти в разы.
Чем перемены в климате грозят экологии России?
Как объясняет в интервью ТАСС Наталья Соколова, глобальное потепление оказывает бесспорное негативное влияние на флору и фауну в России. Происходит трансформация растительных сообществ, деградация многолетней мерзлоты, изменения в поведении животных и путей их миграции, а также сокращение численности отдельных видов флоры и фауны.
Особое беспокойство вызывают реки на Кавказе и Алтае, которые чаще всего имеют ледниковое питание и для которых постепенное таяние ледяных запасов может стать критическим.
«К примеру, под угрозой может быть река Терек в связи с возможным пересыханием. Это, конечно, катастрофа не только для России, но и для Грузии», — пояснила Соколова.
Проблемы могут возникнуть и у соленых водоемов. В России 13 морей, и практически во всех из них со временем будут усиливаться процессы эвтрофикации: из-за повышения температуры в воде появится больше так называемых биогенных элементов, что делает воду чересчур «плодородной». В ней начнут бесконтрольно развиваться водоросли, которые в процессе роста будут потреблять слишком много кислорода из воды. Его перестанет хватать другим обитателям водоема, в результате чего биоразнообразие морей может серьезно сократиться.
Кроме того, как отмечает Кислов, большую роль в сохранении биоразнообразия морей играет зимнее вертикальное перемешивание вод: из-за потепления оно становится редким и глубокие слои перестают получать достаточно кислорода. Это может поставить целые виды морской флоры и фауны под угрозу исчезновения.
Стремительное потепление также приводит к опустыниванию целых регионов. В первую очередь это уже ощущается в Краснодарском крае, Астраханской области, Республике Дагестан. Некоторые специалисты также констатируют, что на территории нашей страны уже началась деградация вечной мерзлоты, например, к 2030 году Северный Ледовитый океан может полностью освободиться ото льда летом.
Изменение климата также оказывает серьезное влияние на животных, например, населяющих полуостров Таймыр, который также нагревается быстрее всего в Арктике, в частности диких северных оленей. За последнюю четверть века численность оленей таймырской популяции сократилась с 900 тыс. почти в 3 раза.
И, конечно, глобальное потепление может привести к разрушению природных памятников мирового значения, таких как Байкал. Конечно, одна теплая зима не способна кардинально повлиять на экосистему озера, однако, если озеро начнет сильно нагреваться, последствия могут быть плачевными.
Чего ожидать от климата и погоды в будущем?
Несмотря на то, что незимнее начало года может вызвать тревогу, говорить о кардинальных и непоправимых погодных переменах пока рано. Как отмечает Александр Шувалов, хотя последняя пятилетка действительно была самой теплой за всю историю наблюдений, предположить, как именно поведет себя погода в 2025 году, пока нельзя. «Было бы слишком наивно думать, что можно дать характеристику следующего года. Важно учитывать годовую изменчивость, год на год может не приходиться, поэтому два подряд очень теплых года — это очень маловероятное событие», — подытоживает Шувалов.
Это мнение разделяет и Михаил Леус: «Продолжительность достоверных прогнозов погоды сегодня составляет всего около пяти дней. А оправдываемость долгосрочных прогнозов (от месяца и далее) так и остается довольно небольшой, в пределах 60−65%».
Однако прогноз погоды и изменения климата мало связаны между собой. Для того чтобы предположить дальнейший вектор развития климата, необходимо учитывать поведение криосферы, гидросферы (а сеть наблюдений за Мировым океаном не такая разработанная, как за сушей), а также антропосферы, то есть то, как жизнедеятельность людей, включающая развитие промышленности и технологий, отразится на климате планеты.
И несмотря на это, потепление продолжается, причем обусловлено оно по большей части именно деятельностью человека. Как объясняет Александр Кислов, данные, полученные путем синтеза различных индикаторов (кольца деревьев, кораллы, иногда керны (образец породы) горных ледников, морские отложения и керны Гренландии и Антарктиды и др.) позволяют предположить, что таких высоких температур на Земле не было около 120 тыс. лет.
Однако, как замечает Кислов, «потепление — это не цунами, волна которого если надвигается на какое-то побережье, то надо все бросать и спасаться». При грамотных экономических стратегиях из потепления можно даже извлечь выгоду на какое-то время. Но, несомненно, минусов у такого расклада больше, чем плюсов, поэтому необходимо разрабатывать стратегии по борьбе с ростом температур.
Один из потенциальных способов выйти из кризиса — геоинженерия, комплекс рукотворных мер, которые в теории могут остановить изменения климата. К примеру — добавление аэрозоля в стратосферу, чтобы увеличить процент отражаемого солнечного света (в теории это должно помочь снизить среднегодовую температуру планеты). Однако это направление развивается очень медленно, а его перспективы до сих пор неясны, поэтому парадигмой является адаптация для смягчения негативных последствий.
Более простые в реализации локальные методы преодоления потепления включают в себя, например, мероприятия по сокращению «островов тепла» (так называют положительные аномалии температуры в городах по сравнению с пригородами). «Используя специальные средства для строительства, увеличивая зеленые насаждения, проводя кондиционирование, можно эти “острова тепла” уменьшить или даже повернуть вспять. Тогда можно будет не бояться волн жары в городских агломерациях», — подытожил Кислов.
Мария Богрянова.