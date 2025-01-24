Ричмонд
-8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростов вошел в список городов для проведения матчей сборной России по футболу

В 2025 году Ростов-на-Дону может принять товарищеские матчи футбольной сборной России.

Источник: Комсомольская правда

Ростов-на-Дону внесли в список из 12 городов страны, где могут провести домашние матчи сборной России по футболу в 2025 году. Об этом со ссылкой на РФС сообщает «Матч ТВ».

Кроме Ростова-на-Дону, в список также вошли Москва, Санкт Петербург, Екатеринбург, Казань, Волгоград, Калининград, Нижний Новгород, Краснодар, Саранск, Сочи и Самара.

По утвержденному календарному плану, российская сборная должна провести восемь домашних и две гостевые встречи. Добавим, в 2024 году футболисты обыграли в товарищеских матчах сборные Сербии, Белоруссии, Вьетнама, Брунея и Сирии.