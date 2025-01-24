Ростов вошел в список городов для проведения матчей сборной России по футболу

Ростов-на-Дону внесли в список из 12 городов страны, где могут провести домашние матчи сборной России по футболу в 2025 году. Об этом со ссылкой на РФС сообщает «Матч ТВ».
Кроме Ростова-на-Дону, в список также вошли Москва, Санкт Петербург, Екатеринбург, Казань, Волгоград, Калининград, Нижний Новгород, Краснодар, Саранск, Сочи и Самара.
По утвержденному календарному плану, российская сборная должна провести восемь домашних и две гостевые встречи. Добавим, в 2024 году футболисты обыграли в товарищеских матчах сборные Сербии, Белоруссии, Вьетнама, Брунея и Сирии.