Обнаружен самый старый можжевельник в Арктике возрастом более 1,5 тыс. лет

По словам сотрудника лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ и лаборатории дендрохронологии Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук (ИЭРиЖ УрО РАН) Рашита Хантемирова, точный возраст растения позволяет установить подсчет числа годичных колец, то есть метод перекрестной датировки. С помощью этого способа группа ученых также определила возраст почти 2 тыс. кустов можжевельника. Самым старым древесным растением для всей Европы оказался можжевельник, обнаруженный на севере Финляндии, он рос с 260 по 1906 годы. Ранее самым древним растением считался представитель сосны боснийской, произрастающий на юге Италии, его возраст оценивают в 1 230 лет.