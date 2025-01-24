Обнаружен самый старый можжевельник в Арктике возрастом более 1,5 тыс. лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Группа ученых Уральского федерального университета вместе с дендрохронологами из Италии, Дании и Германии обнаружила самый долгоживущий можжевельник в Арктике, его возраст составил почти 1 650 лет. Об этом сообщили в отделе научных коммуникаций Уральского федерального университета (УрФУ).
«Группа дендрохронологов из Италии, Дании, Германии и России обнаружила самое долгоживущее древесное растение в Арктике. Им стал можжевельник обыкновенный (Juniperus communis). Возраст старейшего можжевелового куста, который был найден на севере Финляндии, составляет 1647 лет», — говорится в сообщении.
По словам сотрудника лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ и лаборатории дендрохронологии Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук (ИЭРиЖ УрО РАН) Рашита Хантемирова, точный возраст растения позволяет установить подсчет числа годичных колец, то есть метод перекрестной датировки. С помощью этого способа группа ученых также определила возраст почти 2 тыс. кустов можжевельника. Самым старым древесным растением для всей Европы оказался можжевельник, обнаруженный на севере Финляндии, он рос с 260 по 1906 годы. Ранее самым древним растением считался представитель сосны боснийской, произрастающий на юге Италии, его возраст оценивают в 1 230 лет.