Раскоп на территории омского острога станет музеем

Идею о создании музея под открытым небом на территории раскопа омского острога обсудили в ученые и археологи. В ходе раскопок здесь были обнаружены ценные артефакты XIX века, которые могут составить основу для создания нового музейного комплекса. Часть экспозиции будет располагаться прямо под открытым небом.
На обустроенной территории музея будут установлены ограждения, проведено освещение, облагорожены специальные обзорные площадки и дорожки для посетителей. Создание такой уникальной туристической зоны может привлечь в Омск больше туристов, особенно, если участок будет благоустроен.
«Археологические находки оживили это место, сделав его по-настоящему притягательным для туристов. Мы стремимся сохранить подлинность памятника и создать вокруг него комфортную для посетителей среду», — рассказал заведующий лабораторией историко-культурных экспертиз Омского научного центра СО РАН Михаил Корусенко.
В 2024 году территория раскопок расширилась до 500 кв. метров. Были обнаружены фундаменты двух зданий, вероятнее всего, столовой и казармы. В руинах помещений были обнаружены основания двух печей. Кроме того были найдены практически нетронутые опорные сваи для укладки пола, а также элементы самого здания, которые помогут реконструировать аутентичные размеры строения.
«В 2024 году нам удалось четко выявить контуры фундаментов кухни и казармы. Установлен факт мощения двора острога и караульной тропы специальными кирпичными плитами», — рассказал научный сотрудник Омского научного центра СО РАН, Института археологии и этнографии СО РАН, к.и.н. Юрий Герасимов.
Фото: пресс-служба министерства культуры Омской области.
Работы по благоустройству будут продолжаться и дальше, отмечают ученые. Сейчас археологи апробируют собственные технологии для сохранения кладки фундаментов. А с наступлением теплого сезона планируется перенести часть коммуникаций, мешающих обзору, завершить раскопки фундамента и окончательно расчистить сооружения. После этого элементы стен будут законсервированы и подготовлены к музеефикации.
До этого времени редкие экспонаты можно увидеть в выставочном зале Омского музея просвещения в Воскресенском соборе.