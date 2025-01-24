Раскоп на территории омского острога станет музеем

В 2024 году территория раскопок расширилась до 500 кв. метров. Были обнаружены фундаменты двух зданий, вероятнее всего, столовой и казармы. В руинах помещений были обнаружены основания двух печей. Кроме того были найдены практически нетронутые опорные сваи для укладки пола, а также элементы самого здания, которые помогут реконструировать аутентичные размеры строения.