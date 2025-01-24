Лукашенко подарил ноутбук белорусской художнице-инвалиду, рисующей ногами

Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил подарок белорусской художнице-инвалиду, рисующей ногами. Презент от имени главы государства талантливой белоруске вручил помощник президента — инспектор по Гродненской области Юрий Караев, сообщил телеграм-канал «Пул 4 Регион».
Известно, что художница Виктория Перепечо, проживающая в Вороново, является инвалидом первой группы. У девушки из-за болезни полностью неподвижны руки, но она смогла проявить свой талант и рисует настоящие шедевры ногами.
Недавно Виктория подарила Александру Лукашенко свою картину. Ее картина украшает зал торжественных церемоний во Дворце Независимости.
В благодарность президент отправил талантливой белоруске ответный подарок — ноутбук.
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко назвал национальный стиль и образ мышления белорусов.
Тем временем Белстат сообщил, что средняя зарплата выросла более чем на 362 рубля в Беларуси.