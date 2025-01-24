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Лукашенко подарил ноутбук белорусской художнице-инвалиду, рисующей ногами

Лукашенко получил в подарок картину белорусской художницы-инвалида и подарил ей ответный презент.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил подарок белорусской художнице-инвалиду, рисующей ногами. Презент от имени главы государства талантливой белоруске вручил помощник президента — инспектор по Гродненской области Юрий Караев, сообщил телеграм-канал «Пул 4 Регион».

Известно, что художница Виктория Перепечо, проживающая в Вороново, является инвалидом первой группы. У девушки из-за болезни полностью неподвижны руки, но она смогла проявить свой талант и рисует настоящие шедевры ногами.

Недавно Виктория подарила Александру Лукашенко свою картину. Ее картина украшает зал торжественных церемоний во Дворце Независимости.

В благодарность президент отправил талантливой белоруске ответный подарок — ноутбук.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко назвал национальный стиль и образ мышления белорусов.

Тем временем Белстат сообщил, что средняя зарплата выросла более чем на 362 рубля в Беларуси.