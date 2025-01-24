На случай «конца света» в США строят бункер для элиты за $300 млн

Бункер, размещение в котором будет доступно только очень состоятельным людям, пока находится в разработке. Проект убежища представят в 2026 году. Предварительная стоимость размещения в укрытии в случае глобальной катастрофы — от $20 млн для одного человека. Такая внушительная цена объясняется тем, что жильцы бункера будут переждать стихийные бедствия в максимально комфортных условиях.