На случай «конца света» в США строят бункер для элиты за $300 млн

О необычном проекте Aerie («Орлиное гнездо») в штате Вирджиния рассказала Daily Mail.
Бункер, размещение в котором будет доступно только очень состоятельным людям, пока находится в разработке. Проект убежища представят в 2026 году. Предварительная стоимость размещения в укрытии в случае глобальной катастрофы — от $20 млн для одного человека. Такая внушительная цена объясняется тем, что жильцы бункера будут переждать стихийные бедствия в максимально комфортных условиях.
Медицинская помощь в убежище будет оказываться при поддержке медцентров с искусственным интеллектом. Аналогичные роботизированные системы уже используются в Белом доме.
Для развлечения жильцов в бункере обустроят несколько бассейнов, боулинг, стену для скалолазания. Чтобы постояльцы не испытывали дискомфорт от пребывания в замкнутом пространстве, некоторые помещения убежища оборудуют интерактивными стенами и потолками. Такое оборудование позволит создавать виртуальную среду — можно будет «включить» любой пейзаж, выбирать «погоду».
Безопасность пребывания в укрытии обеспечат взрывоустойчивые стены, вооруженная охрана, датчики контроля, системы видеонаблюдения. Авторы проекта утверждают, что конструкция бункера позволит выстоять при любых внешних угрозах, сообщает RTVI.
Миллиардерам и звездам предложат четыре варианта членства для размещения в бункере. Уровень «для начинающих» предполагает более низкую стоимость и относительно скромные условия проживания, а самый высший уровень будет доступен только по приглашению.
Компания, которая намерена построить бункер, уверена, что предложение заинтересует самых влиятельных людей мира. Желание купить место в убежище в Вашингтоне уже выказали Ким Кардашьян и Марк Цукерберг. Спрос на подобные укрытия растет с каждым днем, поэтому в компании SAFE намерены построить такие же бункеры для элиты в нескольких регионах США.
Расположение первого убежища рядом с Белым домом создатели проекта назвали простым совпадением.