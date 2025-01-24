Ричмонд
-8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В семи городах Челябинской области ожидается смог в ближайшие три дня

Челябинский гидрометцентр известил о режиме неблагоприятных метеоусловий.

Источник: Marek Piwnicki/CC0

В семи городах Челябинской области объявлен режим неблагоприятных метеоусловий с 25 по 27 января. Челябинский гидрометцентр информирует, что в зоне риска находятся Златоуст, Сатка, Карабаш, Магнитогорск, Аша, Челябинск и Коркино. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии региона.

Промышленные предприятия региона готовы приостановить часть производственных процессов для снижения негативного воздействия на атмосферу. В период действия НМУ мониторинг качества воздуха будет проводиться специалистами министерства экологии круглосуточно.

Оставлять обращения по качеству воздуха население области может по телефону +7−906−890−96−70, о нарушениях предприятиями природоохранного законодательства сообщайте по номеру +7−908−045−72−91.