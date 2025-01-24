В семи городах Челябинской области ожидается смог в ближайшие три дня

В семи городах Челябинской области объявлен режим неблагоприятных метеоусловий с 25 по 27 января. Челябинский гидрометцентр информирует, что в зоне риска находятся Златоуст, Сатка, Карабаш, Магнитогорск, Аша, Челябинск и Коркино. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии региона.