В Польше на шахте выкопали два окаменевших бревна возрастом 38 млн лет

«Они являются немыми свидетелями событий, произошедших по меньшей мере 38 млн лет назад, когда в этом районе рядом с соснами росли магнолии, а на морском берегу, возможно, произрастали мангровые заросли», — заявил участвовавший в исследовании биолог Блажей Боярский. «Впервые мы имеем дело с такими крупными фрагментами ископаемой древесины, которые могут рассказать свою историю — то есть в какой среде этого леса жило материнское дерево, где и как оно погибло и как оказалось в тех же слоях породы, что и ископаемая смола Люблинского региона», — добавил он.