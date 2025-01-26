Кроссворд на 26 января 2025

1. В Австралии действуют официальные ограничения на использование воды, которые различаются в зависимости от региона и имеют несколько уровней с различными запретами. Ослабление ограничений обычно связано с началом сезона дождей и наполнением водохранилищ. Примеры таких ограничений: запрет на мытье машин из шланга (разрешено только из ведра), наполнение бассейнов, полив твердых поверхностей (асфальта, бетона) и полив газонов с 10:00 до 16:00.