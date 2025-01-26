Кроссворд на 26 января 2025

Интересные факты об Австралии, которые вы могли не знать:
1. В Австралии действуют официальные ограничения на использование воды, которые различаются в зависимости от региона и имеют несколько уровней с различными запретами. Ослабление ограничений обычно связано с началом сезона дождей и наполнением водохранилищ. Примеры таких ограничений: запрет на мытье машин из шланга (разрешено только из ведра), наполнение бассейнов, полив твердых поверхностей (асфальта, бетона) и полив газонов с 10:00 до 16:00.
2. В Австралии существует собачий забор, иногда называемый «Великой австралийской стеной». Его строительство началось в 1880-х годах для защиты овечьих пастбищ от динго. Отдельные секции ограды были соединены в единый барьер, прерываемый только на пересечениях с дорогами. Забор простирается от города Тувумба в Квинсленде до Большого Австралийского залива. Ежегодное обслуживание ограды обходится штатам Квинсленд, Новый Южный Уэльс и Южная Австралия примерно в 15 миллионов австралийских долларов.
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