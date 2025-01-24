Врио губернатора Ростовской области предложил повысить зарплату донским казакам

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил подготовить предложения по повышению заработной платы казакам-дружинникам. Эту задачу глава региона поставил на заседании в донском правительстве.
— Зарплата казачьих дружин крайний раз поднималась в начале 2023 года. Сделайте расчет, как вы видите повышение, а в феврале продумаем, как это реализовать, — сказал Юрий Слюсарь.
Казаки сейчас принимают участие в СВО. 414 человек были отмечены государственными и ведомственными наградами, а также знаками отличия Всевеликого войска Донского за героизм и мужество, проявленные в боях.
Кроме того, казачьи общества активно отправляют гуманитарные грузы в зону проведения специальной операции. Только в 2024 году доставили около 265 тонн помощи.
Параллельно казачьими дружинами ведется профилактика терроризма и экстремизма, было выявлено 10 тысяч административных нарушений и 524 преступления. Также работают пожарные казачьи команды, с их участием было потушено 314 возгораний.
Также Юрию Слюсарю сообщили, что с ноября на постах воздушного наблюдения донские казаки выявили 170 БПЛА, летящих к населенным пунктам Ростовской области.